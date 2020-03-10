رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المنصورة»: تجهيز أماكن لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:05 م
المنصورة
المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
ناقش الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، خلال الاجتماع الطارئ بمجلس عمداء الكليات اليوم، الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والمدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.

واستعرض المجلس خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصى بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح جميع الكليات.

وأكد على تحديد جداول للنظافة والتطهير عدة مرات خلال اليوم الواحد لكلٍ من المدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات، السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات وآلات الصراف الآلي داخل الكلية، استخدام أجهزة البصمة بالعين فقط، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب في استخدامها.

وأوضح الدكتور أشرف عبدالباسط، أنه تم تجهيز أماكن العزل في حالة حدوث اشتباه يتم تحويل الطلاب لمناظرتهم في غرفة عزل خاصة مجهزة بمستشفى الطلبة، ويتم تحويل أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمناظرتهم في غرف خاصة مجهزة بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى ومستشفى الطوارئ.
المنصورة
المنصورة
المنصورة
المنصورة
المنصورة
المنصورة

موضوعات متعلقة

سقوط «نادي الدعارة» في المهندسين.. المرة بـ1200 جنيه

ما حقيقة تعطيل الجامعات والمعاهد بسبب كورونا؟

تفاصيل ما يحدث داخل «مستقبل وطن».. وبيان رسمي للحزب (خاص)

الإحصاء: أسعار السجائر ارتفعت 1.8% قبل إقرار الزيادة رسميا

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد من الخضروات والفاكهة

العثور على شخصين مقتولين داخل سيارة ملاكى بالقليوبية

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

النساء اللاتي يعانين من مشاكل فى القلب بحاجة لحياة مرنة

منوعات

دعماً للأسرة.. «نستله مصر» تعلن سياسة جديدة لمد إجازات الوضع لكلا الوالدين

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تايوان تجلي 400 مواطن من مدينة ووهان الصينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال حمدوك
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
المزيد

الثقافة

إيقاف فعاليات مكتبة الإسكندرية لنهاية مارس

«كتاب اليوم» يكشف عن أهمية القوة الناعمة في بناء المجتمعات

عميد معهد الفنون الشعبية: اختفاء إهداءات «عز العرب» مسألة وهمية

محمد الشحات: فتح الملفات الشائكة أبرز ملامح برنامجي الانتخابي