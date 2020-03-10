«المنصورة»: تجهيز أماكن لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا

ناقش الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، خلال الاجتماع الطارئ بمجلس عمداء الكليات اليوم، الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والمدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية.واستعرض المجلس خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وخطة مستشفيات جامعة المنصورة، ومنظومة مكافحة العدوى بالجامعة لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة متابعة نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها بصفة يومية ومستمرة بالمنظفات الموصى بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات ومستلزمات نظافة الأيدي والأسطح جميع الكليات.وأكد على تحديد جداول للنظافة والتطهير عدة مرات خلال اليوم الواحد لكلٍ من المدرجات، المعامل، المكاتب الإدارية، الحمامات، البوفيهات، السلالم، الممرات، المصاعد، الطرقات، مداخل الكليات وآلات الصراف الآلي داخل الكلية، استخدام أجهزة البصمة بالعين فقط، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها أجهزة يشارك الطلاب في استخدامها.وأوضح الدكتور أشرف عبدالباسط، أنه تم تجهيز أماكن العزل في حالة حدوث اشتباه يتم تحويل الطلاب لمناظرتهم في غرفة عزل خاصة مجهزة بمستشفى الطلبة، ويتم تحويل أعضاء هيئة التدريس والعاملين لمناظرتهم في غرف خاصة مجهزة بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى ومستشفى الطوارئ.