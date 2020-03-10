وزيرة التضامن: قدمنا 131 ألف مشروع للمرأة بـ620 مليون جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التمكين الاقتصادي للمرأة شمل تقديم 113 ألف مشروع بـ620 مليون جنيه، ويتراوح التمويل من 5 حتى 20 ألف جنيه نقدًا أو بنقل الأصول الإنتاجية، ويتم تطبيق نظام "i score"، الاستعلام الائتماني، للإدخالات الجديدة، وتطبيق نظام يتيح متابعة القروض، لافتة إلى أن نسبة السداد ووصلت إلى 99.&%، فيما تلقت 23 ألف سيدة تدريبًا على برنامج "صاحبات الأعمال يمضين قدما"، على الشمول المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.وأكدت القباج، في تصريحات صحفية، أن مراكز خدمة المرأة العاملة إحدى أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تمتلك الوزارة 141 مركز خدمة مرأة عاملة في 22 محافظة، تقدم خدمات تحضير الطعام وتوفير عمال النظافة المدربين والمساعدة المنزلية ورعاية المسنين والأطفال، كما تنشئ الوزارة وتطور 1000 حضانة لتنمية الأطفال ومنح المرأة فرصة أكبر للعمل من خلال برنامج تنمية الطفولة المبكرة (الحضانات)، و8 مراكز لحماية النساء من العنف في 8 محافظات مصرية.