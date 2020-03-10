محافظ المنيا: انتظام سير جولة الإعادة لتكميلية مجلس النواب

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، انتظام سير جولة الإعادة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي داخل جميع اللجان والمقرات الانتخابية، دون حدوث أي معوقات حتى الآن، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز.وتابع المحافظ عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ووصول القضاة إلى لجان الانتخابات، لافتًا إلى أن جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة، تُجرى بين اثنين من أبناء الدائرة بـ85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية.وأكد المحافظ أنه تم توفير سيارات إسعاف وأطقم وقوافل طبية لتغطية جميع اللجان الانتخابية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة، موجهًا بتيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي بسهولة ويسر بما يضمن إخراج العملية الانتخابية بشكل لائق.ودعا المحافظ المواطنين من أبناء الدائرة السابعة بالمركز لممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية، لافتًا إلى أهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات باعتبار أنها واجب وطني.وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق الدائرة 444 ألف و867 ناخبا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية، موزعة على 79 مدرسة، ووحدتين صحيتين، 4 معاهد أزهرية.وكانت جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمركز ملوي قد بدأت صباح اليوم الموفق 10 مارس، وتستمر حتى غدًا الأربعاء.