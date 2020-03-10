وزيرة التضامن: توجه جديد للنهوض بالفقراء وذوي الإعاقة اقتصاديا

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمر المجلس العربي لسيدات الأعمال بعنوان "رائدات التنمية.. ريادة المرأة - نهضة الاقتصاد"، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.وقالت القباج، إن وزارة التضامن الاجتماعي لها توجه جديد، من خلال العمل على تمكين الفقراء وذوي الإعاقة ونهضتهم اقتصاديا وهذا حق لهم.ولفتت القباج، في كلمة بالمؤتمر، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات ومد شبكات الأمان الاجتماعي، ووصل عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" 2.5 مليون أسرة بإجمالي 9 ملايين مواطن، مع إنشاء قاعدة بيانات تضم 30 مليون فرد، مشيرة إلى أن البرنامج قدم للسيدات الرعاية الصحية والمشروطية الصحية والتعليمية، وبطاقة صرف باسم السيدة لتمتلك لأول مرة موارد المنزل وهي من تتخذ قرارات الشراء وهو ما يعد تمكينا للسيدات في الريف.وأشارت القباج إلى أن بنك ناصر، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يقوم بصرف النفقة للسيدات المطلقات ونسعى لتشديد العقوبات على المتهربين من دفع النفقة.ولفتت القباج، إلى تأثير الدعم النقدي على السيدات، من خلال إطلاق بطاقات الرقم القومي وغيرها من الأوراق الثبوتية لـ643 ألف سيدة، وتغطية 71 ألف أسرة ببرنامج "سكن كريم" عن طريق تسقيف وترميم المنازل ومد وصلات المياه والصرف الصحي، وتوفير مشروعات وفرص عمل للسيدات، ومشاركتهم بفاعلية في لجان المسائلة المجتمعية.وفي مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت القباج عن إطلاق أول موقع إلكتروني يوم 22 فبراير لتسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أعلنت أن التأمينات الاجتماعية ستشهد تحسنا تدريجيا، لدخولها في استثمارات وعقارات.وقالت، إن الطريق نحو التمكين والتوظيف بدأ بعدة خطوات أولها الدعم النقدي، لأن البرامج الحماية الاجتماعية تذهب لغير القادرين وظروفهم لا تؤهلهم للعمل، ثم تخفيف الصدمات، ثم الانتقال إلى الاستثمار في رأس المال البشري ثم التمكين والتوظيف.