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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفض طعون المستبعدين من تكميلية مقعد النواب بسمالوط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:05 م
القضاء الإداري بالمنيا
القضاء الإداري بالمنيا
المنيا - على حسين
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قررت اليوم محكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي، وعبدالواحد محمد عبدالرءوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد "أ" كريم علي عرفة "مفوض الدولة"، وأمانة سر كمال علي محمد، رفض دعويين أقامهما "علاء مكادي"، "وبدر سدراك"، بإدراج اسميهما ضمن قوائم المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمركز سمالوط شمال المحافظة.

كما تضمن قرار المحكمة قبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعيين مصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

وكان المرشحان علاء الدين فيصل مهني، وشهرته "علاء مكادي"، وبدر أنور حبيب حنين وشهرته "بدر سدراك" قد أقاما الدعويين رقمى 7818 لسنة 10ق، و7774 لسنة 10 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز سمالوط بالمنيا، باستبعادهما من كشوف المرشحين من الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارهما ضمن المرشحين في هذه الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، غير أن المحكمة رفضت الدعويين.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، ق أعلنت الأحد الماضي، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز سمالوط، وضمت 5 مرشحين هم: سامي سنوسي أحمد صميدة، لواء شرطة سابق، رمز الحصان، حربي محمد ماضي أحمد، تاجر رمز الأسد، إبراهيم راشد إبراهيم محمد، مدير عام بالمعاش، رمز المدفع، عمانوئيل عاطف فوزي ميخائيل، مدير شركة مقاولات، رمز التمساح، ووحيد مصطفى على عامر، وشهرته وحيد عامر، ربان أعالي البحار للسفن التجارية، رمز القلم، فيما جرى استبعاد 2 من قائمة المرشحين هما: علاء مكادي، وبدر سدراك.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه من المقرر بدء فترة الدعاية، اعتبارًا من 16 مارس الجاري، وتكون آخر مواعيد التنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات فى 23 مارس، لتنطلق الانتخابات في الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وفي الداخل يومى 5 و6 أبريل المقبل.

وكان مقعد مجلس النواب بدائرة مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، قد خلا بوفاة النائب الدكتور علي الكيال، بأحد مستشفيات القاهرة قبل نحو شهر.

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