صربيا تمنع دخول الأجانب من «دول كورونا»

منعت الحكومة الصربية، اليوم الثلاثاء، الأجانب القادمين من مناطق متضررة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) من دخول البلاد.وقالت الحكومة في بيان، إن القرار يشمل الأجانب القادمين من إيطاليا ومناطق من الصين ومن كوريا الجنوبية وإيران وسويسرا.وبالإضافة إلى ذلك، يُمنع العاملون في المجال الطبي منعًا باتًا من السفر إلى المناطق المتضررة.وقالت الحكومة الصربية، إن الخطوات تتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.