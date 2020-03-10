المشدد 10 سنوات لمبيض محارة هتك عرض شاب فى مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، بمعاقبة مبيض محارة بالسجن المشدد 10 سنوات؛ بتهمة اختطاف وهتك عرض شاب في مدينة 15 مايو.كشف قرار الإحالة عن قيام المتهم "السيد.ح"، مبيض محارة، بخطف المجني عليه سالم إبراهيم بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر صوبه سلاحًا أبيض "سكين"، لموافقته على استدراجه لأحد الأماكن مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وانصاع طوعًا لبطشه، وتبين هتك عرض المجني عليها الذي لم يتجاوز الـ18 سنة.استمعت النيابة العامة لأقوال والدة المجني عليه التي أكدت ورود اتصال هاتفي لها من سيدة تفيد ترجل نجلها مع المتهم وعدم دخوله المدرسة، فحاولت الاتصال به لكن دون جدوى، ثم تلقت اتصالًا من نجلها أخبرها أنه مصاب بتعب شديد، وعندما عادت لمنزلها أوضح لها أن شخصًا استدرجه بسلاح أبيض وهتك عرضه.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال بائعة متجولة أنه حال تواجدها أمام مدرسة "أبو بكر الصديق"، شاهدت المجني عليه والمتهم أثناء ترجلهما سويا واشتهر المتهم بسوء سلوكه.