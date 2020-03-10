43 وفاة جديدة بكورونا في إيران.. والإجمالي 291

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 291 حالة.وأطلقت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، صفارات إنذار غرب إيران، وحذرت بعدم الخروج احترازيا من فيروس كورونا المستجد.وكشفت إيران، أمس الإثنين، عن 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 237 حالة.وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أعلن عن إغلاق جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "نقص لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يُعقد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد، الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب، لكنه ليس مستحيلًا".يذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114567، في حين سجل وفاة 4027 أشخاص، وشفي من المرض 64041.