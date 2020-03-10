أربع ثغرات ... لماذا سيفشل "قانون ليبرمان" فى منع تشكيل حكومة نتنياهو ؟

أعلن حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، عن دعمه لمشروع قانون يمنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تأليف حكومة بسبب لوائح الاتهام التي قُدمت ضده.وبالفعل بدأ الحزب الدفع بمشروعيْ قانونين، الأول يقيّد فترة ولاية رئيس الحكومة بولايتين، والثاني يمنع عضو كنيست يواجه لائحة اتهام من تأليف حكومة، وهما موجهان مباشرة ضد نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الحكومة لأربع ولايات.وانضم إلى "إسرائيل بيتنا" كل من تحالف "أزرق أبيض" وتحالف العمل و"جيشر" وميرتس والقائمة المشتركة التي أعلنت نيتها دعم مشروع القانون، وهو ما يعني أنه يحظى بدعم أعضاء الكنيست الممثلين لهذه الأحزاب الأربعة الذين يبلغ عددهم 62 عضو كنيست، وهي الخطوة التي استغلها معسكر اليمين بأنها "انقلاب" على نتائج الانتخابات، وعلق "نتنياهو" أن الحملة الرامية إلى سن قانون يمنعه من إقامة حكومة، هي بمثابة محاولة لإلغاء إرادة الشعب وتشكل تقويضاً لأسس الديمقراطية.ولكن رغم ذلك تظهر عدة مؤشرات تؤكد عدم نجاح القانون من منع نتنياهو تشكيل الحكومة الجديدة يمكن رصدها فيما يلي:أولاً: المحكمة العليا الإسرائيلية قد أجازت من قبل إمكانية نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة طالما أنه لم يصدر بعد حكم نهائي في التهم المنسوبة إليه، فإذا تمكن من تشكيل الحكومة الآن، فإن القانون لن يكون ساريًا عليه.ثانياً: حسب القانون الإسرائيلي، فإنه من المتوقع أن تفشل هذه الخطوة، ولن يتم سن القانون من قبل المحكمة العليا، لأن من صوت لنتنياهو هم مجموعة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، إذ حظى بـ 36 مقعدًا في الكنيست.ثالثاً: حتى لو تم سن القانون، فإنه سيتم تطبيقه من الانتخابات القادمة، وليس بأثر رجعي، وهي الخطوة التي من الممكن أن تعيق تشكيل نتنياهو للحكومة في حال فوزه في الانتخابات الرابعة - إذا كانت هناك انتخابات رابعة- ولكن لن تمنعه الآن من تشكيل الحكومة.رابعاً: إذا تم بالفعل تطبيقه في الانتخابات القادمة، ففي هذه الحالة ربما يكون "نتنياهو" نفسه قد أعفى من لوائح الاتهام ضد.اللطيف أن نتنياهو أيد في 2008 قانون عزل رئيس الحكومة الذي تقدم ضده لائحة اتهام، فهو من صوت مؤيدًا للقانون في القراءة الأولى في الكنيست. ولكن هذه الخطوة تم وقفها بعد ذلك ولم تطرح لقراءات أخرى. مشروع القانون طرحه في حينه عضو الكنيست أوفير بينس، من حزب العمل، في أعقاب الشكوك ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت.