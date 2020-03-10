المشدد 6 سنوات لسارقي حقائب المواطنين بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطلين في اتهامهم بتكوين تشكل عصابي لسرقة حقائب المواطنين بمدينة نصر.تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط عاطلين يحملان الجنسية الأفريقية، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة"، حال استقلالهما "توكتوك" ملك وقيادة الأول، وشروعهما في سرقة حقيبة بداخلها بعض الملابس وجواز سفر من 3 مواطنين من رعايا إحدى الدول الأفريقية كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الثاني، وحال مقاومة المجني عليهم تعديا عليهم بالضرب محدثين إصابة اثنين منهم.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.