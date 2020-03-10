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محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات لسارقي حقائب المواطنين بمدينة نصر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:54 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطلين في اتهامهم بتكوين تشكل عصابي لسرقة حقائب المواطنين بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط عاطلين يحملان الجنسية الأفريقية، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة"، حال استقلالهما "توكتوك" ملك وقيادة الأول، وشروعهما في سرقة حقيبة بداخلها بعض الملابس وجواز سفر من 3 مواطنين من رعايا إحدى الدول الأفريقية كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة المتهم الثاني، وحال مقاومة المجني عليهم تعديا عليهم بالضرب محدثين إصابة اثنين منهم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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