تشديد الإجراءات الوقائية والطبية بمطار الأقصر

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي تواصل إعلان حالة الطوارئ والاستنفار القصوى، لمحاولة التصدي ومنع انتشار فيروس "كورونا"، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وتوجيهات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع، والطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي تقوم بعمل متابعات ومنظارات طبية دقيقة للغاية للركاب القادمين من شتى أنحاء العالم، للتأكد من خلو الركاب من أية أعراض لفيروس "كورونا" المستجد القاتل، عبر استخدام أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في كشف الفيروسات، كما يتم متابعة الحالة الصحية للركاب أثناء فترة إقامتهم بمحافظة الأقصر.وأكد أن هناك تنسيقا كاملا بين سلطات الحجر الصحي بمطار الأقصر وشركات الطيران العاملة والجهات المعنية بالأقصر، لإبلاغها فور اكتشاف أية أعراض للركاب على متن الرحلات الجوية الوافدة إلى المطار، للتعامل معها مباشرة فور هبوط الطائرة وحجزها بالحجر الصحي وعزلها عن باقي الركاب لعدم انتشار وانتقال العدوى.وتولى وزارة الطيران المدنى اهتماما كبيرا بالإجراءات الوقائية والطبية المتعبة لجميع الركاب القادمين من شتى دول العالم، وفقا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية.