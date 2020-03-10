الإحصاء: أسعار السجائر ارتفعت 1.8% قبل إقرار الزيادة رسميا

لم يمض أكثر من أسبوعين على إقرار الحكومة زيادة جديدة فى الضرائب على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرشًا للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة، إلا أن الإحصاءات الرسمية أظهرت ارتفاعًا فى أسعار السجائر قبل بدء تفعيل قرار الزيادة الأخير.وفى هذا الصدد، أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعا قدره 1.8% خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.8% خلال عام.يشار إلى أن جهاز الإحصاء يرصد ميدانيًا متوسطات أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية شهريًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر تنتهى يوم 22 من كل شهر، وبالتالى فإن قياس تداعيات قرار زيادة الضرائب على منتجات السجائر سيتضح مع إعلان مؤشرات التضخم الشهر المقبل.