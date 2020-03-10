إطلالة جذابة لـ نسرين طافش على «إنستجرام» (صورة)

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت نسرين طافش بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية جاكت باللون البني، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج لافت أبرز جمال ملامحها، وعلقت على الصورة قائلة: "صباحكم جميل.. اشتقتلكون واللي زمان ما عملتلكون سيلفي".وتواصل الفنانة السورية نسرين طافش، تصوير مشاهدها في مسلسل "ختم النمر" الذي يعرض حاليًا على فضائية "ON"، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، محسن الشامي، جميل برسوم، تامر شلتوت، وفاء سالم، عفاف شعيب، وحنان سليمان، وإخراج أحمد سمير فرج.وكشفت الفنانة السورية، عن سر رشاقتها، قائلة إنها تحب ممارسة الرياضة، كما أنها تحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة، لافتة إلى أنها تحب ممارسة رياضة اليوجا، مردفة: "اليوجا بتعودنا على الصبر وفيها حركات صعبة جدًا، لأن العضلات كلها بتشتغل في نفس الوقت لأنها بتحرق، وممكن لعبها نص ساعة يخلي الجسم يعرق كتير".