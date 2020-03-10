تداول 12 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 7 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 4300 طن فوسفات و11350 طن يوريا و9319 طن رمل و4266 طن كوارتز.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31699 طن قمح و27444 طن ذرة و759 طن خشب و4160 طن عدس و1560 طن أرز و6480 طن كلوريد ايثيلين.‎بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 33 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 26 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 88570 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107300 طن.وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2740 طن قمح، في حين غادر عدد 797 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42316 من البضائع العامة منها عدد 75 سيارة نقل محملة بـ3488 طن قمح.