«كيف تبني سد عالي» ورشة بمركز الصورة المعاصرة 31 مارس

تناقش الورشة عدة أسئلة منها

يستضيف مركز الصورة المعاصرة ورشة بعنوان "كيف تبني سد عالي.. وتروي تاريخًا يتدفق كالنهر"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس حتى السبت 4 إبريل.هذه الورشة جزء من فعالية "آخر فيضان" لعليا مسلم وآلاء يونس في مركز الصورة المعاصرة بالقاهرة. يدير الورشة كلٍ من عليا مسلم ومحمد يحيى، وتجري بين يوم ٣١ مارس حتى ٥ أبريل- يوم افتتاح المعرض الأكبر الذي سيتضمن مخرجات الورشة.ماذا لو كان السد العالي أكثر من مجرد سد؟ أكثر من مجرد مشروع لتوليد الطاقة وأكثر من مشروع فكري، ناصري، ماذا لو كان السد مشروع مستقبلي حوى في طياته أحلام من ساهموا في بنائه وحجب خلفه مخزونًا من الخبرات والتضحيات المنسية؟تستكشف هذه الورشة كيف بُني السد العالي في المخيلة الشعبية من خلال صوره، وأغانيه ووعوده بالاستقلال السياسي والمستقبل المزدهر. كيف صور مستقبل للتقدم العلمي والحراك الطبقي للعمال والتحديث للمجتمعات النوبية؟ وما هي تواريخ وتجارب النيل والتهجير التي غمرها خلفه؟ وكيف بنت تلك المجتمعات خزائن ذاكرتها الخاصة خارج إطار ال(لا)واقعية الاشتراكية المهيمنة؟تنقسم هذه الورشة إلى مرحلتين. في المرحلة الأولى، تتبع بناء السد العالي في مخيلة كل من ثلاث فئات - من صمموه ومن بنوه ومن هُجّروا في سبيله. سوف تذاع خلال الورشة أوبريتات السد العالي وزغاريد الاحتفال بمراحل بناءه المختلفة٬كما ستذاع الأغاني والموسيقى النوبية التي تسرد التهجير وصوت النهر قبل انقطاع تدفقه، ومشاريع التوثيق الصوتية التي قاموا بها العاملين بالسد. ستستعرض الورشة أيضا مجلات الأطفال والكبار التي فصّلت ملامح "المنفى الذي أصبح مدينة عصرية"، وأرشيف الصور الشخصية لدى بناة السد، والصور العائلية التي وثقت الحياة في النوبة قبل غمرها. ما الذي توفره لنا المفردات المرئية والذاكرة الموسيقية ما لن تستطيع أي مفردات لغوية أن تحيط به؟في المرحلة الثانية، ستناقش كيف بإمكان المؤرخ، الباحث أو الفنان سرد قصص وأحداث ما لم يمر بها بنفسه؟، دافعها الأساسي تجاربها الإنسانية التي تتخطى حدود الجغرافية والزمن.عليا مسلم مؤرخة اجتماعية، عملت على جمع قصص وتجارب بناة السد العالي الزاعمين بأن «إحنا اللي خلينا السد ده عالي» والنوبيون الذين ‏يجزمون أنهم «اشتراكيون قبل أن يأتي السد بالاشتراكية». بدأت رحلة بحثها في أسوان في ٢٠٠٩ أثناء إعدادها رسالة الدكتوراه (٢٠١٢)، واستمرت ‏في جمع القصص والأغاني والوثائق حتى الآن لكتابة تاريخ بناء السد من وجهة نظر من صارعوا لبنائه، ومن هُجِّروا في سبيله. تحفر عليا مسلم في ‏أنفاق جسم السد من خلال ذكريات العمال وأغاني النوبيين عن ما غُمِر ومن كافح ومن هُجِّر لتعيد اكتشاف تاريخ النيل في العقود الستة الماضية، من ‏مجتمعات النيل ذاتها.‏ كما تعمل عليا على خلق مساحات لبحث واستكشاف الأحداث التاريخية المنسية وإعادة سردها (من خلال ورش التاريخ) منذ ٢٠١٣، في إيمانها بأهمية تعددية الأصوات والمصادر التاريخية وإتاحتها. أهم وأمتع هذه التجارب ورشة "احكي يا تاريخ"، وآخرهم ورشة "كيف تبني سد عالي" في إطار المشروع المشترك مع آلاء يونس في مركز الصورة المعاصرة.تخرج محمد يحيي من كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس فى الاسماعلية عام 2014. حصل بعدها بأربع سنوات مع ماجستير التاريخ من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام 2018. تتركز اهتماماته البحثية على مدرسة تاريخ التابع خاصة تاريخ العمال بالإضافة إلى بحث طرق تدريس العلوم الانسانية ودراسات الذاكرة فى مصر فى مرحلة ما بعد الاستعمار. لمدة خمس سنوات شارك بعدة طرق كباحث وميسر فى مبادرات تعنى بتعليم العلوم الاجتماعية والتاريخ مثل احكى يا تاريخ ومعهد القاهرة للعلوم والآداب الحرة ومبتدأ و"هنرجع قريب".