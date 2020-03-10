تأجيل الملتقى التسويقى الأول للتمور بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الملتقى التسويقي الأول للتمور والذي كان من المقرر عقده خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس 2020.وأكد البيان أنه نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليا والمتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد، وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة.وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، قد أعلن أن المحافظة تستعد لإطلاق ملتقى التمور المصرى الأول، والذي يضم شخصيات عامة من جميع الدول العربية والمستثمرين بهدف النهوض بزراعة وصناعة التمور بالمحافظة، وتوفير آليات للتسويق والترويج لمنتجات التمور، ومن ثم زيادة معدلات التصدير.