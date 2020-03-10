بالكمامة.. فوتوسيشن جديد لـ ماجى بوغصن (صور)

شاركت الفنانية اللبنانية ماجي بوغصن، جمهورها بمجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي، في أحدث ظهور لها.وظهرت ماجي في جلسة تصوير بـ "الكمامة الطبية"، خوفًا من انتشار فيروس كورونا، وظهرت في مطار دبي.يذكر أن ماجي بوغصن توقفت عن تصوير مسلسل "أولاد آدم" لتسافر إلى دبي للمشاركة في حلقة خاصة من برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا إلى جانب الفنان السوري ناصيف زيتون على شاشة "mbc".يذكر أن ماجي بوغصن تتابع تصوير مسلسل "أولاد آدم" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، إلى جانب الممثلين مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة.