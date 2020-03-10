حنان مطاوع تعتذر عن «نساء من ذهب»

اعتذرت الفنانة حنان مطاوع عن عدم الظهور كضيفة شرف في مسلسل "نساء من ذهب" أمام النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.وبررت حنان مطاوع اعتذارها عن العمل بانشغالها حاليًا في تصوير مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي.وتواصل حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "القاهرة كابول" داخل اللوكيشن الخاص بالعمل باستوديو الأهرام، ودخل فريق عمل المسلسل في معسكر مغلق للانتهاء من معظم مشاهد المسلسل، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من شركة سينرجي المنتجة للعمل."القاهرة كابول" من بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وشيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن المقرر أن تصور بعض مشاهد العمل في عدد من الدول الأوروبية.