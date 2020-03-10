عقد ورشة للشباب لتحويل «ليلة الخميس» إلى سيناريو

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب وملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي والمشروع الوطني الشبابي للفنون، عقد أول ورشة سيناريو لرواية «ليلة الخميس» لمؤلفها محمود حجاج لتحويلها إلى مشروع سينمائي وعرضه لبعض جهات الإنتاج، ومن المقرر إجراء جلسات عمل مع بعض المخرجين والمختصين لمناقشة تفاصيل العمل والورشة خلال الفترة القادمة.يذكر أن المبادرة أطلقت المشروع الوطنى الشبابي للفنون، ونفذت ملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي بكثير من الشخصيات العامة فى الفن والسياسة والمجتمع.وأشار محمود حجاج، إلى أن الموضوع يحمل الكثير من الرسائل الإنسانية والمجتمعية والدينية والعادات والتقاليد، مضيفًا أن الأحداث تدور حول مجموعة من الأشخاص بشارع أو بمنطقة لها طبيعة خاصة وعادات وتقاليد مختلفة، ويطلق على الشارع اسم "خمسة وخميسة"، ويرجع ذلك إلى تاريخ صاحبه وأول من سكن فيه منذ مائة عام خوفًا من الحسد على أولاده الخمسة، ولذلك سمى الشارع من بعده بهذا الاسم.وتبدأ الأحداث حول مجموعة من الأشخاص يسكنون هذا الشارع وهم نماذج تعكس شرائح وأفكار المجتمع، ترتبط حياتهم وأحلامهم بطقوس ورثوها حول ليلة الخميس والمعروف عنها بين شرائح كثيرة فى المجتمع بأنها ليلة المناسبات السعيدة والجنس.لذلك يستعد ويرتب لها الجميع من بداية الأسبوع، ولذلك سنجد الجميع ينتظر هذه الليلة وهناك من تنتظر عودة زوجها من الخارج، وهناك من يرتبون لحفل زفافهم وغيرهم الكثير والكثير، وكل شخص يرتب لهدف خاص به، سواء الخيانة أو الارتباط أو أى شيء آخر.ولكن المجهول سيكشف لهم شيئًا لم يكن يتوقعه أحد، وستتحول ليلة الخميس إلى مسرح من الأحداث المثيرة حول خبايا النفس البشرية.