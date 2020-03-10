إسرائيل تطلب مغادرة السائحين بسبب «كورونا»

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء السائحين بالمغادرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن قيامها باتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لوقف انتشار فيروس كورونا.وأفادت الوزارة بأنه "سيتم منح وقت للسائحين الموجودين في إسرائيل للمغادرة بطريقة منظمة خلال الأيام القادمة"، إلا أنها لم تحدد موعدا لذلك، موضحا أنه في حال ظهرت أعراض على السائحين قبل المغادرة، فإن عليهم التواصل على الفور مع خدمات الطوارئ.وحثتهم على اتباع قواعد النظافة الأساسية وتجنب المناطق المزدحمة وتوثيق أماكن تحركهم داخل إسرائيل.