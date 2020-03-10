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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رصف طريق أسيوط – درنكة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:40 م
لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على إصدار أمر إسناد أعمال رصف طريق "أسيوط – درنكه" بطول 17 كم بتكلفة 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى حتى محطة مسار رحلة العائلة المقدسة بدير العذراء بالجبل الشرقي فضلًا عن البدء في أعمال إعادة رصف طريق "أسيوط – أبوتيج – طما" خلال الأيام القادمة بصفة عاجلة.

وأضاف محافظ أسيوط إن ذلك يأتي حفاظًا على حياة المواطنين ومنع حوادث الطرق المتكررة موجهًا الشكر لوزير النقل لاستجابته السريعة للبدء في رصف الطرق بالمحافظة معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ مشروعات الطرق ومحاور التنمية التي يجرى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للتوسع في مشروعات الطرق والكبارى ورفع كفاءة البنية التحتية لاستكمال مشروعات التنمية وجذب الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


لقاء محافظ أسيوط
لقاء محافظ أسيوط
جاء ذلك خلال لقائه المهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لبحث عددًا من الملفات الهامة ومشروعات الطرق التابعة للهيئة بنطاق المحافظة.

كما ناقش محافظ أسيوط – خلال اللقاء – خطة الهيئة العامة للطرق والتي يجرى تنفيذها بالمحافظة واستكمال أعمال رصف طريق "أسيوط – أبوتيج – طما " لمسافة 37 كيلو والتي سيتم العمل بها على مرحلتين على أن يتم العمل خلال الأيام القادمة استكمال أعمال الرصف في مسافة 3 كم من الطريق بعد أن تم إسنادها إلى شركة جديدة وذلك في استجابة سريعة لطلبات المواطنين مشددًا على ضرورة استكمال بعد مشروعات الطرق التي تقوم الهيئة بتنفيذها والإشراف عليها منها طريق "أسيوط –درنكة" وأعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق الدائري وكوبرى الواسطى على النيل واستكمال أعمال كوبري منقباد العلوي على النيل مشددًا على تقديم أفضل السبل للارتقاء بقطاع الطرق بمختلف أنحاء المحافظة وتحسين حالة الطرق العامة ورفع كفائتها وإجراء صيانة دورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات ورفع مستويات الأمان والسلامة للمواطنين تنفيذا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

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