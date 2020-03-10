«التعلم الإلكتروني فرص وتهديدات» ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظمت كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، ندوة علمية بعنوان "التعلم الإلكترونى فرص وتهديدات" بحضور وإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمُشرف على كلية الذكاء الاصطناعى، والدكتور تامر مدحت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الفرقة الأولى.وحاضر فى الندوة، المهندسة إيمان المهدى، مدير الاتصال ومُنسق المشروعات، والمهندسة مديحة عدلى، والمهندس محمد بسيونى، مديرا التدريب بالمركز التنافسى للتعلم الإلكترونى، والمهندس أحمد جاد، مدير وحدة تطوير المحتوى الإلكترونى بالمركز التنافسى للتعلم الإلكترونى من فريق الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتناولت الندوة، شرح دور التعلم الإلكترونى ومميزاته، من توفير الوقت، وتقليل المجهود، وأن التعلم ليس مُقتصر على وقت ومكان مُعين، وهناك فروق فى الفهم بين الطلاب مما يتطلب إعادة المحاضرة أكثر من مرة، وهذا ما يُوفره التعلم الإلكترونى.وأوضحت الندوة، توافق التعلم الإلكترونى مع ذوى الاحتياجات الخاصة الذى يصعب عليهم السفر والانتقال إلى مكان المحاضرات الدراسية، كما أنه مُفيد فى حالة وجود أمراض تمنع تجمع الطلاب فى الأماكن المُغلقة.وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم فى مصر، ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية خصوصًا خريجى كليات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأكد "دسوقى"، أن كلية الذكاء الاصطناعى تُمثل نموذجًا فريدًا، وإضافة ونقلة نوعية لتطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لاستخدام أنماط تدريس متطورة، لتأسيسها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، من خلال تزويدها بقاعات تدريس ذكية وأجهزة تفاعلية.وأشار "دسوقى"، إلى أن العالم يتجه بسرعة نحو الاستفادة من علوم الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته، والذى يُعد أحد أهم أدوات وظائف المستقبل، ودعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفى.