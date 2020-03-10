20.2 % زيادة فى صادرات السلع الغذائية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 20.2% خلال عام، لتسجل 3.7 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه.وجاءت فى صدارة الصادرات الغذائية، الشيكولاته والمحضرات الغذائية التي تحتوى على كاكاو بقيمة 111.5 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 60 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 85.9%، يليها مكرونة بقيمة 58 مليون دولار مقابل 50.3 مليون دولار، وأجبان معالجة بـ 51.9 مليون دولار مقابل 46.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم كانت قد ارتفعت إلى حدود 30.3 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 29.2 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 3.7% خلال عام.