إجراءات وقائية بكلية التربية والمدن الجامعية بالغردقة

قامت كلية التربية بالغردقة بعمل إجراءات وقائية لفيروس كورونا برش مدرجات الطلبة والطالبات بالكلية، وأيضًا حجرات المدينة الجامعية لسكن الطلبة والطالبات.وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية بالغردقة، أنه يتم حاليًا عمل إجراءات وقائية ونظافة عامة بمدرجات الكلية، وأيضًا المعامل للوقاية من المرض، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، للموافقة على شراء منظفات ومطهرات، ووقف توقيع الموظفين بالبصمة، واستبدالها بالتوقيع فى الدفاتر.وأوضح محمود عبدالرجال، مدير المدن الجامعية للطلبة والطالبات بالغردقة، أنه يتم حاليًا اتخاذ إجراءات وقائية من نظافة حجرات المدن الجامعية، وكذلك المطعم والأماكن التى يتواجد بها الطلبة والطالبات وقامت وزارة الصحة بأخذ عينات من خزانات مياه الشرب لتحليلها.