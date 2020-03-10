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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المطاعم السياحية تقدم أدوات استخدام «مرة واحدة» فى الأقصر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:36 ص
المطاعم السياحية
المطاعم السياحية
هدى الأمير
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لجأت المطاعم السياحية في مدينة الأقصر، إلى تقديم مأكولاتها لزبائنها من الجنسيات المختلفة، من خلال استخدام أدوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، وذلك انصياعًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان للعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصًة في ظل ظهور عدد من الحالات المصابة بالفيروس بين نزلاء وطاقم العمل بباخرة سياحية بنيل الأقصر.

وقال محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة أحد المطاعم السياحية بمدينة الأقصر، إن الوفود السياحية ما زالت تتدفق للأقصر من مختلف أنحاء العالم، وما زالت أيضًا المطاعم السياحية المنتشرة بعدة مناطق من المدينة تستقبل زبائنها من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن الوضع العام بالأقصر في ظل حالة الإجراءات الاحترازية القوية المتبعة من جانب وزارة الصحة، كان لا بد من المطاعم السياحية أن تبدأ هى الأخرى في مواجهة انتشار الفيروس، ولذلك عملت على استبدال أدوات الطعام المصنوعة من المعدن سواء الشوك والسكاكين، إلى أدوات بلاستيكية ذات الاستخدام للمرة الواحدة، هذا إلى جانب إلزام طاقم العمل بالمطعم بارتداء الكمامات.

وأضاف أن عملية مواجهة الفيروس لم تقف عند هذا فحسب، بل يتم تطهير أيدي الزبائن سواء من المصريين أو الأجانب، بمطهر قبل دخولهم إلى المطعم، وذلك حرصًا على سلامتهم، والحفاظ على صحتهم.

وأكد على أن الوضع العام في الأقصر لا يستدعي وجود القلق، وأن التدفقات السياحية ما زالت متواصلة، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية المشددة، والمجهودات الجبارة المبذولة من جانب الدولة.

وكانت محافظة الأقصر قد اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار التكليفات الواردة، والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة في ذلك الشأن، منها إلغاء كل الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات، واتخذت كل الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، والتأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدراس والجامعات، والاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

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