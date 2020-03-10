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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانى: المقترح الأمريكى بشأن أنظمة التسليح الروسية غير مقبول

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:33 ص
كوساتشيوف
كوساتشيوف
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أكد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسى قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الثلاثاء، أن إدراج أنظمة تسليح روسية جديدة بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) حسب الاقتراح الأمريكي أمر مستبعد وغير قابل للمناقشة.

وقال كوساتشيوف- في تصريح لوكالات روسية: "يحتوي بيان الخارجية الأمريكية على كل أنظمة التسلح الروسية المحتملة، بما في ذلك الأنظمة التي يجري تطويرها ولم يتم استخدامها، مثل هذه القيود على الأسلحة التي لم يتم الانتهاء من بحثها وتصميمها وتجربتها، سواء كانت روسية أو أمريكية، مستثناة وغير قابلة للنقاش".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشفت، أمس الإثنين، عن الأسلحة الروسية التي تريد إدراجها مستقبلًا ضمن معاهدة (ستارت-3)، والتي من المقرر أن تنتهي في أوائل عام 2021.

وتبقى معاهدة (ستارت-3) التي وقعها باراك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 أبريل عام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة، وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها.

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