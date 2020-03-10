انطلاق التقييم المركزي لضمان الجودة بمدرسة مطروح

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات التقييم المركزي لضمان الجودة والاعتماد بمدرسة مطروح الرسمية لغات "المرحلة الإعدادية"، بحضور مجدي المنشاوي مدير إدارة الرسميات.وأوضح وكيل تعليم مطروح أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي قام بجولة تفقدية الجمعة الماضية لمتابعة الاستعدادات النهائية للمدرسة للتقييم، وتوجيهه خلالها للجهات المعنية بتلبية كل احتياجات المؤسسة التعليمية لتشريف المحافظة وضمان الحصول على شهادة ضمان الجودة.وأكد علي أن إدارة وهيئة تدريس مدرسة الرسمية لغات بذلت مجهودًا كبيرًا وأداءً فعالًا، استعدادًا لذلك التقييم المركزي بالتنسيق المستمر والتعاون البناء مع إدارة الجودة بتعليم مطروح، وذلك لتحقيق الاعتماد المركزي للجودة من الهيئة القومية المختصة، مشيدًا بتضافر جهود هيئة تدريس الرسمية لغات بالتعاون مع مجلس أمناء المدرسة والتحلي بالأداء المثمر والتفاني والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية من أجل الظهور بأبهى صورة أمام لجنة التقييم.