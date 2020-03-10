تأجيل حفل توقيع «نوجا فى المعمل» بسبب كورونا

أعلن الأديب منير عتيبة تأجيل حفل توقيع لسلسلة كتب الأطفال «نوجا في المعمل»، الذي كان من المقرر انعقاده بدار المعارف يوم الجمعة المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين.وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: نظرًا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تضم تجمعات، تم تأجيل حفل توقيع كتب سلسلة (نوجا في المعمل) بدار المعارف، وسيتم الإعلان لاحقًا عن الموعد الجديد لحفل التوقيع.وكان من المقرر أن يحضر الحفل التوقيع، الأديبتان إيمان الشيمي وهدير الجندي، وعلى هامش اللقاء سيتم عرض مواهب بعض الأطفال بمجالات الكتابة والغناء وغيرها.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر، أمس الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ القرار.