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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سائق يخصص سيارته لمساعدة المرضي وذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:24 ص
صاحب التاكسي
صاحب التاكسي
ريم محمود - إيمان ماهر
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" الدنيا لسه بخير ومش حقيقي موجة الإحباط منتشرة"، بهذه الكلمات كشفت عبد العزيز على عبد العزيز، 55 عامًا، عن تجارته مع الله.

يعمل "عبد العزيز" فى إسعاف قصر العيني الفرنساوي، وبعد الظهر سائق تاكسي خاص به، ويعلق عليه ورقه مكتوب عليها:" التوصيل مجانًا للمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة".

وقال للدستور: قمت بتعليق هذه الورقة بعدما شاهدت أحد السائقين يعلقها:" حبيت أقلده فى الخير لعل حد يعمل زيي برضو"، مضيفا خلال تصريحاته أن سياسته فى التعامل إن وجد سيدة تحمل طفلا مريضا وتذهب لمستشفي أبو الريش مثلا يقوم بتوصيلها، وإذا وجد رجلا عجوزا يريد الذهاب إلى المستشفي يوصله قائًلا:" لوجه الله "، مشيرًا إلى أنه إذا ركب معه مريض مقتدر وكان من البداية سيركب تاكسي يحاسب بما يقدر عليه قائًلا:" يعنى لو وصلت حد مريض وهو مقتدر يدفع الاجرة مش بشترط عليه سعر معين بسيبه يدفع اللى يقدر عليه".

وأشار إلى أنه أب لـ 6 أولاد، قائًلا:" من يريد حماية أولاده وخايف عليهم يعمل خير كتير"، مؤكدا أنه لا يقبل مساعدات مادية من أحد، ومسئول عن مبادرته كليًا قائًلا:" فيه ناس تعرض عليا فلوس البنزين لكنى أرفض، لسه فينا الخير".
صاحب التاكسي 2.jpg
صاحب التاكسي
صاحب التاكسي 2.jpg
صاحب التاكسي

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