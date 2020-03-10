القاهرة تؤجل ملتقاها للتوظيف تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء

قررت محافظة القاهرة، تأجيل ملتقى التوظيف الذي كان مقررا عقده خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري إلى وقت لاحق.يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية.يذكر أن محافظة القاهرة كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني، تحت عنوان "مفهوم جديد للمشاركة من أجل التنمية وريادة الأعمال"، بمشاركة العديد من الشركات بتخصصات مختلفة، وكذلك تنظيم معرض لمنتجات رواد المشروعات بأسعار مخفضة، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 مارس الحالي من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.