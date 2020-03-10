ندوة تثقيفية لأهمية دور المرأة في مسيرة البناء بمطروح

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح مع وحدة جهاز مدينة العلمين الجديدة ندوة تثقيفية للمرأة مع تأكيد دورها فى مسيرة البناء والتنمية.وقالت ميرفت شرف مدير ادارة وحدة تكافؤ الفرص بمطروح إن الندوة التي جاءت احتفالا بيوم المرأة العالمى عقدت بحضور المهندس أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى قيام الوحدة بعقد العديد من الندوات التثقيفية للمرأة فى إطار مبادرة لا للعنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة.وأوضحت أن ذلك لتأكيد أهمية مشاركتها فى الحياة السياسية ودورها كنواة للمجتمع واهم الأطراف المساهمة فى عملية التنمية وبناء الأجيال، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية بتمكين المرأة على مستوى الوزارة والمحافظات.وأشارت إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خلال لقائه مسئولى وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات لمناقشة الخطة الاستراتيجية المستقبلية للوحدات أكد حرص الوزارة على تمكين المرأة وإنشاء وحدات للحماية المجتمعية على مستوى جميع المحافظات على أن تتبع السادة المحافظين مباشرة لتكون مسئولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة وحماية حقوق الطفل.وتابعت: أنه يتم التركيز على تدريب وتوعية المرأة على أساليب التسويق المتوافقة مع البيئة والمجتمع واحتياجات السوق، واوصى الاجتماع بالاستعانة بأساتذة الجامعات لعمل دورات تدريبية لوحدة تكافؤ الفرص، وعمل فيلم وثائقى عن إنجازات الوحدات، ودعم روح الانتماء للوطن، وتدريب الفتيات على الصناعات اليدوية وإيجاد منافذ لتوزيع المنتجات، وندوات تدريبية للعمل على رفع كفاءة المرأة فى المجالات المختلفة، وحصر مراكز التدريب داخل المحافظة المؤهلة وغير المؤهلة، والاهتمام بالتوعية الصحية، وعمل دورات تدريبية لمحو الأمية التكنولوجية للسيدات فى المحافظات.