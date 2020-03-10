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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء يكتشفون أعراضا جديدة لفيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:20 ص
كورونا
كورونا
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كشفت دراسة جديدة أجراها فريق أطباء من سنغافورة، اليوم الثلاثاء، عن أعراض جديدة يسببها فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت قنوات روسية إخبارية، أن نتائج الدراسة كشفت عن تشخيص حمى (الضنك) لدى بعض المصابين بالفيروس، حيث ترتفع درجة حرارتهم ويشكون من طفح جلدي وحكة، دون أن تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، مثل الزكام، والسعال الرطب، وألم الحنجرة.

وأوضحت الدراسة، أن استخدام دواء حمى (الضنك) في هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين بدأوا يشكون في وقت لاحق من صعوبة في التنفس، وعند عرضهم على الاختبار مرة أخرى تأكدت إصابتهم بفيروس (كورونا المستجد).

يذكر أنه رغم مرور نحو 5 أشهر على بدء انتشار فيروس (كورونا) المستجد في الصين وانتقال العدوى بعد ذلك إلى أكثر من 100 دولة، وتسجيل آلاف الوفيات وأكثر من 100 ألف إصابة، لم يتوصل العلماء إلى لقاح يضع حدا لهذا الفيروس.

وتعتبر حمى (الضنك) مرضا ينقل بالبعوض وتحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، وتؤدي إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات، والتي يمكن أن تؤدي في حالات شديدة إلى نزيف وانخفاض مفاجيء في ضغط الدم والوفاة.

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