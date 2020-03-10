الإسكندرية: الانتهاء من بشاير الخير 3 بتكلفة 3 مليار و305 مليون

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من مشروع التطوير الحضرى "بشائر الخير 3" بمنطقة القبارى والذى يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليار و305 ملايين جنيه.وأضاف المحافظ أنه سيجرى بناء مشروع "بشائر الخير 4" فى رشيد بمحافظة البحيرة، وإنشاء "بشائر الخير 5، 6، 7، 8، 9" بالإسكندرية للقضاء على العشوائيات.وكشف المحافظ أنه جرى إزالة التعديات على كورنيش البحر خلال الثلاثة أشهر الماضية، فضلا عن تجهيز شاطئ ميامى مجانا بالكامل للزوار بطول 230 مترا.وأكد أن الكورنيش هو ملك للشعب ورؤية البحر حق للجميع، لذا تم خلال الفترة الماضية إزالة معظم ما يحجب رؤية البحر.وأشار إلى أنه نظرا لالتزام المحافظة بالقانون والتعاقدات السابقة لم يسمح بإنهاء بعض العقود، مؤكدا أنه لن يتم التجديد لأى عقد إلا بعد شروط محددة لصالح المواطن السكندرى بما يضمن عدم حجب رؤية الكورنيش.