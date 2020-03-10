تفاصيل زيارة الرئيس الصيني إلى ووهان لأول مرة (صور)

قام الرئيس الصيني، شي جين بينج، صباح اليوم الثلاثاء، بتفقد مستشفى هوهشنشان، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا.واطلع شي، خلال زيارته على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك، وفقا لوكالة شينخوا الصينية الرسمية.وقام الرئيس الصينى بزيارة المرضى الذين يتلقون العلاج هناك، وقدم تحياته إلى العاملين الطبيين الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي ليل ونهار، وشجعهم على تعزيز الثقة بالتغلب على الوباء.وتعد هوهشنشان مستشفى مؤقت يضم 1000 سرير تم بناؤه كليا في غضون 10 أيام فقط، لعلاج مرضى كوفيد-19 بشكل خاص.يذكر أن هذه الزيارة هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان، منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.