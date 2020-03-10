الكهرباء: 24.8 ألف ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الثلاثاء، 24 ألفا و800 ميجاوات مقابل 24 ألفا و600 ميجاوات، أمس الإثنين، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 16 ألفا و773 ميجاوات.وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن (121) منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 8 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى الأول من مارس الجاري.يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.