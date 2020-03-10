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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رهبان دير بيشوي يلقون نظرة الوداع على جثمان الأنبا صرابامون

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:10 ص
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
مونيكا جرجس-ماريان رسمي
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ألقي رهبان دير الانبا بيشوى بوادى النطرون؛ نظرة الوداع على جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، في الثانية عشر ظهر اليوم صلاة الجناز على جثمان الراحل الأنبا.

وكان قد وصل فجر اليوم؛ جثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى؛ إلى الدير، لبدء صلوات القداس الإلهي قبيل ترأس البابا صلاة الجناز.

وُلد الراحل باسم عازر قليد بسطاوروس في ١٩٣٧، وترهب في دير السريان العامر عام ١٩٥٩، ورُسم قسًا في 1963 ثم رقي قمصًا عام 1967.

ورسم أسقفًا عامًا بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ١٧ـ ٦ ـ١٩٧٣، ثم أسقفًا ورئيس دير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧.
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون
الأنبا صرابامون

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