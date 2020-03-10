مصرع وإصابة 9 أطفال فى انفجار قنبلة بأفغانستان

لقى طفل مصرعه وأصيب 8 آخرون، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم لوجار بوسط أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع مزروعة على جانب طريق في قرية شيخان بحي أزرا أسفر عن مصرع طفل وإصابة 8 آخرين.ولم تعلن أي جهة- بما في ذلك حركة طالبان- مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.وكثيرا ما يستخدم مقاتلو طالبان أجهزة متفجرة يدوية الصنع لاستهداف قوات الأمن والموظفين الحكوميين، غير أن معظم هذه الهجمات تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.