الطقس.. يؤجل سباق السيارات بإستاد الإسكندرية

قال الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام إستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، إنه سيتم تأجيل سباق السيارات الذي كان من المقرر أن يستضيفه الاستاد يوم الجمعة المقبلة 13 مارس، لمدة أسبوع، وذلك بسبب توقعات الأرصاد بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيء.وأضاف - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أن قرار التأجيل جاء نظرا لحالة الطقس السيئ المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة ما بين الخميس الموافق 12 مارس وحتى السبت 14 مارس الجاري، وما سيصاحبها من حالة شديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية ونشاط كبير في سرعة الرياح واحتمال لسقوط أمطار رعدية.وأكد أنه من منطلق المصلحة العامة وحرصا على خروج هذا الحدث الرياضي بالشكل اللائق واستمتاع جمهور المشاهدين به، فقد تقرر تأجيل السباق إلى يوم الجمعة 20 مارس الجاري.