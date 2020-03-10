عمرو سعد يتنكر مع فيفي عبده في مطار القاهرة (صورة)

شارك الفنان عمرو سعد، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له داخل مطار القاهرة الدولي.وظهر عمرو سعد في الصورة رفقة الفنانة فيفي عبده، والمنتجة سارة الطباخ، وعلق عليها، قائلًا: "حفلة التنكر ونااااا"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه.ويشارك النجم عمرو سعد، في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "بحب العصابة أوي"، من تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وإخراج إيهاب عمرو.من ناحية أخرى، حرص النجم عمرو سعد، على تهنئة نجله رابي بفيلمه "صندوق الدنيا"، الذي يؤدي بطولته مع النجمين باسم سمرة وخالد الصاوي، حيث نشر عمرو صورة نجله على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وكتب قائلًا: "النجم الصغير رابي عمرو سعد من العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا، اللي هو أحد أبطاله، مارضيش ياخدني معاه قال يعنى مكسوف، بس أنا غلست عليه ونزلت بوست، فخور بيك يا رابي ومبروك لكل نجوم الفيلم".