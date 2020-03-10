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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يقتل أمين عام جمعية الهلال الأحمر الإيراني

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:03 ص
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة أمين عام جمعية الهلال الأحمر محمود رضا بيروي بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، قد أعلن عن إغلاق جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "نقص لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يُعقد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب، لكنه ليس مستحيلًا".

وكشف عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات، والإمدادات، وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس، والأكسجين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات، وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية، فإنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالى المراقبة والكشف، موضحًا أن "الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه للأسوأ قبل أن تتحسن".

يذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114457، في حين سجل وفاة 4026 شخصًا، وشفي من المرض 64014.

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