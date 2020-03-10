برلماني: تطوير منظومة الري خطوة مهمة في ظل الظروف المائية

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة تطوير منظومة الري في الأراضي للحفاظ على الموارد المائية المتاحة واستغلال فائض المياه في زراعة الأراضي المستصلحة الجديدة لزيادة الإنتاج، وهو ما تتوجه له الدولة، لأنه سيوفر ما يقرب من 40% من مياه الري.وثمن متولي، في بيان، جهود الحكومة في تطوير منظومة الري الحقلي، في ظل التحديات المائية ومحدودية الموارد المائية لمصر وزيادة عدد السكان، موضحًا أن قضية تطوير الري الحقلي لم تعد على نفس المستوى من الإحساس بخطورتها كما كان قبل 10 أعوام حتى أضحت قضية أمن قومي للبلاد، خاصة بعد إقامة السدود المائية في دول المنابع.وأوضح أن خطة تطوير منظومة الري في مصر، تعد من أهم المحاور، التي يتم الاعتماد عليها، بشأن قضية ترشيد المياه، على المستويين الخاصين، بمياه الشرب ومياه الري، نظرا لما تستهلكه التنمية الزراعية، من حوالى 80% من المياه، وحوالي 20% لمياه الشرب.وأضاف النائب، أن تنفيذ مشاريع الري بالنظم الحديثة ومنها بالتنقيط والمطور، خطوة جيدة نظرًا لظروف مصر المائية، مشيرا إلى أن الحلول المتاحة للاستمرار في التنمية الزراعية، تتلخص في ترشيد استهلاك مياه الري، بكل السبل المتاحة، لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية، والبالغة 30 مليار متر مكعب، وأكد أن إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، وتوعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه، وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع، وتغيير التركيب المحصولي للزراعة المصرية، للحد من زراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، والتوجه نحو الأصناف الأقل استهلاكًا للمياه، يُعدّ من الحلول المتاحة، بجانب التوجه بجدية نحو أنظمة الري الحديثة.