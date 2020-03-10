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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«روق علينا» لمطربة الإحساس «عليا» تحقق نسبة مشاهدات كبيرة فى اليوتيوب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:07 ص
عليا
عليا
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استطاعت مطربة الإحساس "عليا" أن تحقق نسبة مشاهدات كبيرة جداً على موقع يوتيوب فور طرحها أمس الاثنين، أحدث أغنايتها، والتى تحمل اسم "روق علينا" وهى الأغنية التى تعود بها إلى الساحة الغنائية ويظهر معها فى الفيديو كليب الفنان إسلام جمال.

ومن المتوقع أن تحقق ملايين المشاهدات وذلك وفقاً للمؤشرات الأولى لردود الأفعال الايجابية من المتابعين تجاه الأغنية.

واعتبر البعض هذا النجاح وهذا الإقبال الكبير على مشاهدة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، أنه يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن الجمهور ما زال يتذوق الفن الراقى وما زالت الأغنية التى تحمل مضموناً جيداً تحقق نسبة مشاهدة عالية وسط هذا الكم الهائل من الأغنيات السطحية.

أغنية "روق علينا" إخراج بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى وهى الأغنية فى أول تجربة إخراجية لها حيث تحمست لخوض هذه التجربة لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها من الأصوات المتميزة والتى وصفتها بأنها سيكون لها شأن كبير فى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى قد تفاعلوا بشكل لافت للنظر على مدى الأيام الماضية مع البرومو الخاص بالأغنية واستقبلوا الأغنية بع بترحاب شديد فأصبحت تحمل لقب "مطربة الإحساس" خاصة أنها تقدم الأغنية الجديدة فى إطار النهج الذى التزمت به فى الانحياز للأغنية الراقية شكلاً ومضموناً منذ أن قدمت دويتو غنائى مع النجم تامر حسنى فى أغنية "اطمن" قبل عدة سنوات وكانت هذه الأغنية إحدى أغاني ألبوم "اخترت صح" حيث أن النجم تامر حسنى كان قد اكتشف موهبة عاليا منذ عدة سنوات.
عليا
عليا
عليا
عليا
عليا
عليا

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