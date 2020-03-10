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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدا للملاحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:03 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
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أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا لنظام بيدو للملاحة، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت أكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء (كاست) والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق - في بيان مشترك اليوم - أن القمر الصناعي الـ54 من عائلة "بيدو" تم إطلاقه مساء أمس إلى مداره الثابت، على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3 بي"، وأن الصين أصبحت بهذا الإطلاق على بعد خطوة واحدة من إكمال النظام العالمي للملاحة بأكمله.

وبدأت الصين في بناء نظام الملاحة الخاص بها، والذي سمى باسم المصطلح الصيني لكوكبة الدب الأكبر، في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت في تقديم الخدمة في منطقة آسيا والمحيط الهاديء عام 2012.

ويعد القمر الصناعي الذي تم إطلاقه الثاني من نوعه في المدار الأرضي الثابت بالنسبة إلى الأرض لنظام "بي دي إس-3"، ومن المتوقع إطلاق آخر قمر في هذا النظام شهر مايو المقبل.

وقال "تشن تشونغ قوي" كبير مصممي أقمار "بي دي إس -3" بأكاديمية الصين لتكنولوجيا الفضاء إن القمر الصناعي الجديد لديه وظائف وإشارات أكثر، كما أنه أكبر حجما وأطول عمرا بين جميع الأقمار الصناعية ضمن هذه الفئة.. مشيرا إلى أنه تم تجهيز القمر الصناعي بوظائف الملاحة والاتصالات، ويمكن أن تصل دقة تحديد المواقع الديناميكية إلى مستوى الديسيمتر.

وأضاف تشونغ أنه يمكن أن يقدم القمر الصناعي خدماته للمركبات بدون سائق وإرساء السفن بدقة، وكذلك إقلاع وهبوط الطائرات، فيما سيتم استخدامه على نطاق واسع في مجالات الاتصالات والطاقة الكهربائية والتمويل ورسم الخرائط والنقل ومصايد الأسماك والزراعة والغابات.

وتم تحسين قدرة اتصالات الرسائل القصيرة 10 مرات في هذا القمر الصناعي، حيث يمكن للمستخدمين إرسال رسالة تحتوي على أكثر من 1000 رمز صيني في وقت واحد وكذلك الصور عبر القمر الصناعي، وهو ما يعد مفيدا في حالات الطواريء.

وتهدف الصين إلى إكمال تشكيل نظام "بي دي إس" في شهر مايو القادم وتوفير خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت ذات الدقة العالية والموثوق بها في أي مكان في العالم.

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