الحكومة: قرار تعليق الفعاليات يسرى على الحفلات والمهرجانات

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سريان قرار تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة على كلا من الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات.ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠، بشأن التعليق المؤقت للفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة.وذكر رئيس الوزراء في قراره، عدة أمثلة لتلك التجمعات مثل، الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات، وذلك لحين إشعار آخر.كان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا صحفيا أمس أكد فيه أن مدبولي قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.