ارتفاع مصابي كورونا في إسرائيل لـ 50

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 50 حالة.وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات الجديدة لإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل أمس فرض الحجر المنزلي لمدة 14 يوما على كل من يعود أو يدخل إليها من كل دول العالم.وكانت القيود التي تفرضها إسرائيل على الزائرين سابقا تنطبق فقط على عدد من الدول التي ظهر بها الفيروس.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 39 حالة، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن أحد المصابين من مؤسسة نجمة داوود (الفرع المحلي للصليب الأحمر)، أما الحالات الأخرى فلأشخاص عادوا من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا.وبينما يتخوف الإسرائيليون من تحول تفشي المرض في إسرائيل إلى جائحة (وباء واسع الانتشار)، لا سيما مع اقتراب عطلة عيد المساخر، وتقول الشرطة إن عددا من الأفراد يخرقون عمدا تدابير الحجر الصحي الخاص بوزارة الصحة، وهو ما يزيد من فرص انتشار الفيروس.