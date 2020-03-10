إصابة جديدة بكورونا في كردستان العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بمدينة السليمانية في العراق.وكانت أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ديالي العراقية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بشرق العاصمة بغداد.وذكرت الدائرة في بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، أمس الإثنين أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، مضيفا أن "حصيلة الحالات المؤكدة بالمحافظة بلغت ثلاث إصابات".وكانت دائرة صحة كربلاء بالعراق، قد أعلنت أمس، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.