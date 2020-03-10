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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 إصابات بـ«كورونا» في الكويت خلال 24 ساعة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:40 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
هبه محمد
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا يزال فريق منظمة الصحة العالمية يجري اجتماعاته مع الجهات المختصة.

وأضافت وزارة الصحة الكويتية، أن حالة واحدة حرجة في العناية المركزة من بين الحالات الـ 67، بحسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إن ذلك جاء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، والذي عقد اليوم بقاعة المجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مضيفًا أن القرار يشمل تمديد تعطيل الدراسة في جميع المدارس، والجامعات، والكليات، الحكومية والخاصة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قرر في اجتماع استثنائي له في نهاية فبراير الماضي، تعطيل الدراسة في المدارس، والجامعات، والكليات الحكومية، والخاصة، والكليات العسكرية، ومراكز وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية كافة لمدة أسبوعين؛ وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة؛ بعد تسجيل إصابات بالفيروس.

يُشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الكويت إلى 65 حالة.

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