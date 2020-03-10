تسجيل ثالث إصابة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا، لسائح فرنسي.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن السائح الفرنسي الذي حل بمدينة مراكش، قدم إلى المغرب يوم 7 مارس الجاري، وظهرت عليه أعراض تنفسية في اليوم الموالي، ليذهب إلى المستشفى.وأكدت الوزارة أنه بعد إجراء التحاليل المخبرية تبين أن السائح مصاب بفيروس كورونا، ليتم الاحتفاظ به داخل المستشفى.