تسجيل ثالث إصابة بكورونا فى المغرب
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:39 ص
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا، لسائح فرنسي.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن السائح الفرنسي الذي حل بمدينة مراكش، قدم إلى المغرب يوم 7 مارس الجاري، وظهرت عليه أعراض تنفسية في اليوم الموالي، ليذهب إلى المستشفى.
وأكدت الوزارة أنه بعد إجراء التحاليل المخبرية تبين أن السائح مصاب بفيروس كورونا، ليتم الاحتفاظ به داخل المستشفى.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن السائح الفرنسي الذي حل بمدينة مراكش، قدم إلى المغرب يوم 7 مارس الجاري، وظهرت عليه أعراض تنفسية في اليوم الموالي، ليذهب إلى المستشفى.
وأكدت الوزارة أنه بعد إجراء التحاليل المخبرية تبين أن السائح مصاب بفيروس كورونا، ليتم الاحتفاظ به داخل المستشفى.