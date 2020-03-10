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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خوفًا من كورونا.. ولاية هندية تغلق مداخلها مع ميانمار

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:37 ص
كورونا
كورونا
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أغلقت حكومة ولاية "مانيبور" الهندية جميع نقاط الدخول الحدودية مع ميانمار لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم حظر دخول الأجانب من هذه النقاط الحدودية بالولاية الواقعة شمال شرق الهند.

من جانبها، أعلنت حكومة ولاية "ميزورام" أيضًا أنه سيتم إغلاق الحدود مع ميانمار وبنجلاديش وسيتم حظر دخول الأجانب لمنع انتشار الفيروس.

وكانت حكومة ولاية "أروناتشال براديش" الواقعة شمال شرق الهند قد أعلنت أمس الإثنين منع دخول جميع الرعايا الأجانب إليها، وذلك بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وتتمتع ولاية "أروناتشال براديش" بوضع خاص حيث أنه لا يسمح لأي شخص بدون جواز سفر هندي الدخول إليها إلا بعد أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح أو موافقة.

وقالت حكومة الولاية إنه تم تعليق إصدار هذه التصاريح حتى إشعار آخر، وذلك للحماية من تفشي الفيروس الجديد.

يذكر أن الفيروس ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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