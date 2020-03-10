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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنوب سيناء: فحص العاملين والزائرين لمواجهة كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:36 ص
كورونا
كورونا
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عقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا طارئا، بمكتبه بالقسم المتقدم بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، ونادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجميع مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة ومدير عام الصحة بالمحافظة ومدير مرفق الإسعاف ومدير غرفة الفنادق وشركات السياحة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بفحص جميع العاملين بالفنادق والمنشأت السياحية بالمدن السياحية داخل المحافظة، بالإضافة لزوار المدينة والمقيمين في الفنادق والمنشأت السياحية علي مختلف أنواعها.. وقرر إقامة نقطة فحص بمنطقة عيون موسي لفحص جميع الوافدين للمحافظة عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي "الطريق البري" قبل دخولهم المحافظة، بالإضافة لإجراءات الحجر الصحي والفحص بجميع المنافذ الجوية والبحرية ومنفذ طابا البري، وللسقالات والمراين المختلفة بالمحافظة.. مؤكدا عقد اجتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية ومديري المديريات المختلفة بالمحافظة لمتابعة تطورات الموقف.

واستعرض الاجتماع التوجيهات التي أصدرها محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة، والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، بالإضافة للتنبيه علي ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة والمدراس والجامعات.

وشدد الاجتماع على الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل علي مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا بأي اشتباه في حالات إصابة جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

كما تم استعراض الإجراءات التي تتبعها المحافظة فيما يخص المساجد الأهلية التابعة لها، واتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة، أما فيما يتعلق بالكنائس والأديرة فيتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها، وكذا المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد علي النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

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